Dejan Veljkovic reageert in Servische pers op 'ernstige fout justitie': "Ik ben vrijgesproken en klaar om terug te beginnen"

Dejan Veljkovic heeft het stilzwijgen in de media doorbroken. De spijtoptant in zaak-Propere Handen deed enkele opmerkelijke uitspraken in een gesprek met Zurnal, een Servische krant.

"Justitie is zijn boekje te buiten gegaan en schaamt zich daar nu voor. Ik zal een vergoeding vragen. Drie jaar lang heb ik mijn job niet kunnen uitoefenen en vooral na mijn gevangenisstraf zat ik diep. Maar nu ben ik vrijgesproken. Ik zal mijn makelaarslicentie terugkrijgen en doorgaan met de job die 23 jaar lang heb gedaan", aldus Veljkovic. "Ik heb mijn job steevast eerlijk uitgeoefend, iedereen kent mijn uitstekende reputatie in België en Europa", klinkt het verder. "Het is verschrikkelijk wat er allemaal is geschreven over mij. Alsof ik iemand vermoord heb... Zelfs mijn vrouw zat dertig dagen in hechtenis. Je kan je niet voorstellen wat zij de voorbije drie jaar heeft moeten doorstaan."