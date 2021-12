Jordi Condom: "Voor mij is het alsof Seraing zich gekwalificeerd heeft"

Wie verwachtte een aangeslagen Jordi Condom aan te treffen na de uitschakeling tegen Anderlecht, kwam bedrogen uit. De coach van Seraing trok zich op aan de sterke prestatie van zijn team.

"De beker van België winnen was niet ons doel dit seizoen", knipoogde Jordi Condom na afloop. "Voor mij voelt het alsof we ons gekwalificeerd hebben. Boulenger die zich blesseert tijdens de opwarming, Poaty in het begin van de wedstrijd... Dat zijn twee sterkhouders in onze defensie. Het was sowieso al David tegen Goliath..."

Nochtans was het Seraing dat Anderlecht meteen bij de keel greep in het wedstrijdbegin. "Dat was het plan. Het werkte en we kwamen 2-0 voor. Maar dan besloten we sinterklaas te spelen en geschenken uit te delen. We geven zomaar twee doelpunten cadeau. Wie weet wat er mogelijk was als we de voorsprong langer hadden kunnen behouden."

Komend weekend gaat Seraing op bezoek bij Club Brugge. Goed recupereren is dan ook de boodschap voor Les Métallos. "Het is mooi dat we terugkwamen tot 3-3. Achteraf bekeken is het problematisch dat we verlengingen hebben moeten spelen. Het was een zware wedstrijd op een heel lastig te bespelen veld. Dit gaan we voelen met onze smalle kern. Ik hoop dat er niet te veel spelers kwaaltjes zullen overhouden aan deze match", besluit de coach van Seraing.