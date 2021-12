Executive president Ganaye verdedigt transferbeleid Oostende: "Zij kunnen één van de beste duo's in België worden"

KV Oostende kon in november geen enkele match winnen. Meer nog, ze verloren alles... Daardoor zakten ze af naar de onderste regionen en begon er toch wat paniek te komen. Er werd steeds vaker met de vinger naar het bestuur gewezen. Executive president Gauthier Ganaye verdedigt zich.

Ganaye is verantwoordelijk voor de transfers bij KVO. Hij kreeg veel kritiek omdat de steunpilaren niet vervangen werden. “Je bedoelt dat we zowel een Rode Duivel als iemand die bij de grootste club van het land Champions League speelt, moeilijk konden vervangen? Dat ís ook onmogelijk", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen. "Theate ontwikkelde zich sneller dan de club… dan weet je het wel. En verliest Club Brugge niet met 6-1 op Gent, dan kwamen ze op het einde van de transferperiode niet aankloppen voor Hendry – daar steek ik m’n hand voor in het vuur. We waren niet van plan om hem te verkopen, hé. Er was echter ook een afkoopclausule."

"Wat betreft Hjulsager en Bataille: hun contract liep af, we stonden met de rug tegen de muur. Ofwel laat je ze gratis vertrekken, ofwel ontvang je toch nog iets. Nu, ik zou zo dezelfde zomertransfers doen. Zo ben ik ervan overtuigd dat Ambrose-Gueye een van de beste spitsenduo’s in België kan worden. Maar – net zoals Fashion Sakala en Makhtar Gueye vorig jaar – ze hebben ook tijd nodig om elkaar te leren kennen. En ja, van sommige spelers verwacht ik op dit moment méér.”