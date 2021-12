Kevin De Bruyne in de basis tegen RB Leipzig, ook jonge Belg mag hopen op speelminuten bij Manchester City

Manchester City gaat dinsdag op bezoek bij RB Leipzig. Voor de Citizens staat er nauwelijks iets op het spel, want ze zijn al zeker van groepswinst.

Op zijn persbabbel liet Pep Guardiola weten dat Kevin De Bruyne in Leipzig aan de aftrap zal verschijnen. KDB was een tijdje uit roulatie door een coronabesmetting, opgelopen bij de Rode Duivels. Afgelopen zaterdag mocht hij invallen in de 1-3-zege tegen Watford. "Stap voor stap laten we Kevin minuten maken. We zullen wel zien hoe lang hij het volhoudt", aldus Guardiola.

In zijn selectie heeft Pep Guardiola ook enkele talentvolle jongeren opgenomen, onder wie Romeo Lavia. De ex-speler van Anderlecht mag hopen op speelminuten. Guardiola: "We mogen vijf keer wisselen, dus het zou best kunnen dat ik hen kan gebruiken. Die jongens zijn nog erg jong en hebben een mooie toekomst voor zich. Als ze invallen, voorzie ik dan ook geen problemen."