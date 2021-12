Alex Collado, vorige zomer bij Club Brugge in beeld, heeft nieuwe werkgever

De deal tussen Alex Collado van FC Barcelona en Club Brugge leek vorige zomer zo goed als rond, maar plotseling sprong de deal af.

Collado kwam zelfs eventjes in beeld bij RSC Anderlecht. Net voor de transferdeadline wees hij nog een aanbod uit de Premier League af om zich volledig op Barcelona te storten.

Ronald Koeman, de vorige trainer van FC Barcelona, zette hem echter op de spelerslijst van de B-ploeg. Xavi zag Collado wel zitten, maar de speler mist te veel wedstrijdritme.

Daardoor wordt hij vanaf januari uitgeleend aan Granada, zo liet FC Barcelona weten op de sociale media van de club.

📌 LATEST NEWS | FC Barcelona and @GranadaCF_en have come to an agreement in principle for the loan of Álex Collado until the end of this season pic.twitter.com/yymNBR8D7D