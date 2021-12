Zulte Waregem met ambities naar Club Brugge: "Minstens een punt, misschien zelfs drie"

Zondag staat de West-Vlaamse derby tussen Club Brugge en Zulte Waregem op het programma in de Jupiler Pro League.

De mannen van Essevee trekken met veel ambitie naar Jan Breydel. De intenties zijn dan ook duidelijk voor Zulte Waregem. “Met de mentaliteit dat we er alleen maar te winnen hebben”, zegt Ewoud Pletinckx, verdediger van Zulte Waregem aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Niet om het mooiste voetbal te spelen, maar wel om voor elke bal te gaan en ieder duel te willen winnen. We moeten focussen op de defensieve organisatie en van daaruit via snelle jongens iets proberen te forceren op de counter.”

Zulte Waregem gelooft in zijn kansen en heeft daar zijn redenen voor. “Ik denk dat het mogelijk is om daar minstens een punt te pakken en misschien zelfs drie. Een stunt zou ons een serieuze boost geven. Tegen Antwerp bewezen we dat het mogelijk is.”