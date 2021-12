📷 Aad de Mos feliciteert de Belgen: "De titel van Micky Mouse League is voor jullie"

De Belgische ploegen liggen één voor één uit de Europese competities. Enkel AA Gent blijft nog overwinteren.

In Nederland loopt het Europees eventjes anders. Ajax staat met 18 op 18 in de tweede ronde van de Champions League.

Ook in de Conference League ging het super. PSV, AZ, Feyenoord en normaal ook Vitesse, als Tottenham forfait krijgt, stoten door.

Aad de Mos kon het niet laten om dat even op Twitter er dik in te wrijven. "Al onze vijf ploegen zijn door in Europa. De titel van 'Mickey Mouse League' is overgedragen aan België. Daar kon enkel AA Gent doorstoten", schreef hij.