Ex-coach fileert Genk: "Ik vind het vreemd, maar analisten en journalisten hadden hun bazooka's al klaar"

Besnik Hasi is intussen de langst zittende coach in Saoedi-Arabië. De ex-trainer van onder meer Genk en Anderlecht denkt nog aan een terugkeer en volgt de competitie op de voet. Zo had hij een paar dingen anders aangepakt bij Genk.

"Genk had Onuachu beter kunnen verkopen. Zo'n uitzonderlijk seizoen herhalen was onmogelijk. Ze hebben die jongen zijn kop zot gemaakt en uiteindelijk heeft hij geen transfer kunnen versieren. Hij heeft zich daar nooit helemaal over kunnen zetten. En wat is dat toch met Bongonda? Fantastische maanden waarin hij bepalend is en dan is hij weg", zegt hij in HLN.

En dan is er nog de aanstelling van Bernd Storck. "Als het echt een gebrek aan discipline was, zal hij het oplossen. Ik vond het vreemd dat ze eerst Johns rechterarm hebben afgepakt door Dennis Haar te ontslaan. Om dan een T2 met het palmares van een T1 naast hem te zetten. Iedereen - ook het bestuur - had verwacht dat Riddersholm zou overnemen. Maar analisten en journalisten hadden hun bazooka's al klaar, dus hebben ze toch voor een nieuwe T1 gekozen."