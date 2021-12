'Laat de zon in je hart' verovert de Bosuil, Willy Sommers trots: "Het is een echte voetbalhymne geworden"

De Bosuil heeft een 'nieuw' cultlied ontdekt. Bon ja, nieuw is relatief, want 'Laat de zon in je hart' van Willy Sommers gaat al mee van 2006. Maar in steeds meer voetbalstadia krijgt het een plaats in het repertoire van de dj.

Na de derby Beerschot-Antwerp draaide de dj van het Kiel het lied, tot groot jolijt van de supporters van Antwerp. En intussen wordt het ook op de Bosuil gedraaid. “Ik heb 'Laat de zon in je hart' uitgebracht in 2006 en het is nu al een evergreen”, vertelt bedenker en zanger Willy Sommers in GvA. “Het is ondertussen een echt ­voetballied geworden, een voetbalhymne zeg maar. Want naast Beerschot en nu blijkbaar ook Antwerp heb ik het ook al gehoord bij Lierse en Oostende. En vroeger ook na een doelpunt van KV Mechelen, geloof ik.”

Willy Sommers is een voetbalfan. Hij werd al gespot in verschillende stadions, onlangs nog in Anderlecht. “Dat klopt. Het was voor de wedstrijd tegen OHL. Ik wandelde ­voorbij Marc Coucke zijn loge en hij riep: 'Mijn leeuw in een kooi, kom bij mij zitten'. Of we een polonaise hebben gedanst? Nee, dat niet.”