Nainggolan over zijn levensfilosofie: "Je moet genieten tussen je twintig en je veertig, niet meer nadien"

Radja Nainggolan is een opvallende figuur natuurlijk. Mede door zijn vele tatoeages. Op zijn borst staat 'One life, one wish'. Een verwijzing naar het leven dat hij wilde en dat hij kreeg.

“Iedereen in zijn leven heeft een wens. De mijne was profvoetballer worden", zegt hij in HLN. "Mijn droom is uitgekomen. Ik heb het succes niet cadeau gekregen. Als tiener ging ik naar Piacenza in Italië. Niet simpel, er waren veel opofferingen. Ik sta er niet bij stil wat ik geworden zou zijn als ik vandaag geen voetballer was. Het had fout kunnen aflopen. Ik ben blij met de kansen die ik gekregen heb. Maar ik heb ze zélf gepakt.”

Nainggolan heeft een schitterende carrière gemaakt. "Ik stond in de halve finale van de Champions League met AS Roma. Maar wat echt telt, is dat ik me elke match amuseer. Ik wil nog drie of vier jaar doorgaan. Hier bij Antwerp blijkt dat ik nog mee kan. Ik denk nooit dat er meer had kunnen inzitten als ik anders had geleefd. Ik wil genieten. Je moet dat doen tussen je twintig en je veertig, niet meer nadien.”

En er was interesse in de loop der jaren. “Mijn loopbaan had er anders kunnen uitzien. Toen ik bij Roma een sterkhouder was, kon ik naar Chelsea. Maar ik was zo gelukkig in Rome. Geld is niet alles. (grijnst) Trouwens, het verschil was minimaal.”