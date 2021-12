Radja Nainggolan weet nu al wat er op het WK gaat gebeuren met de Rode Duivels

De Rode Duivels spelen volgend jaar mee op het WK in Qatar. Opnieuw zijn de verwachtingen hooggespannen.

Na een ontgoocheld EK en de laatste plaats in de Final Four van de Nations League moeten de Rode Duivels zich volgend jaar laten zien in Qatar.

Radja Nainggolan zal er niet bij zijn. Eigenlijk nooit meer. “Het is uitgesloten dat ik nog terugkeer als Rode Duivel, zelfs met een andere bondscoach. Voor wat?”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Hij verwacht ook niets van de Rode Duivels op het WK. “De Gouden Generatie is niet meer, op het WK in Qatar gaan ze het ook niet halen. In mijn tijd moest je bij de besten van Europa horen om mee te mogen doen, nu komt iedereen in aanmerking. Dat zegt genoeg.”