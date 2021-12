Volgens Olivier Doll mist Anderlecht persoonlijkheden en kwaliteit

Anderlecht heeft meer ervaring in zijn kern dan afgelopen seizoen. Toch loopt het niet van een leiend dak. Volgens ex-speler, Olivier Doll, moet er dringend kwaliteit bijkomen.

De jonge talenten van Anderlecht missen toppers naast zich. "Een jong talent zal veel beter gedijen naast ervaren spelers met persoonlijkheid. Maar wie heeft dat bij dit Anderlecht? Net als Genk hebben ze een leuk team, maar er zijn geen echte leiders. Alleen Club Brugge heeft zo spelers met Ruud Vormer, Bas Dost, Simon Mignolet… Zulke spelers halen je uit je comfortzone en pushen je om je niveau met minstens 10% te verhogen”, zegt Doll in La Capitale.



Lior Refaelov is volgens Doll niet iemand die de ploeg op sleeptouw neemt. “Hij kan nooit dezelfde impact hebben op een groep of op een wedstrijd als pakweg Vormer. Maar de Israëliër kan inzake voetballend vermogen nog het voorbeeld geven, op voorwaarde dat je accepteert dat hij op 35-jarige leeftijd niet meer 90 minuten kan presteren. Je moet hem op het juiste moment gebruiken.”