Vrancken komt nog een keer terug op buitenlandse interesse: "Zoals Elsner? Als de juiste trein passeert, misschien in de toekomst wel... Of niet"

Wouter Vrancken is een succescoach geworden bij KV Mechelen. Seizoen na seizoen heeft hij schitterende resultaten neergezet. In die mate dat er interesse voor hem was van Barnsley. Al bleef daar wel een beetje een wrang gevoel aan plakken.

Vrancken gaf eerder al aan dat hij ontgoocheld was dat hij niet eens mocht praten met de Engelse club. "Ja. Na een goede samenwerking van drieënhalf jaar moet je elkaar ook dingen gunnen. Daar ging het vooral over, los van het feit of ik dan zou vertrokken zijn of niet", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik heb ook ambitie en zolang ik hier ben, lopen die gelijk met de ambities van de club. Ik vind gewoon dat ze mij in die situatie iets meer hadden moeten gunnen. Dat is niet gebeurd, maar ik heb het van mij afgezet.”

Een vertrek forceren zoals Luka Elsner zit er bij Vrancken wel niet in. “Elke situatie is natuurlijk anders. Wie weet, als de juiste trein passeert, dat ik het in de toekomst misschien wel zou doen. Of niet. In het geval van Luka Elsner wordt meteen met processen gedreigd, terwijl Yves Vanderhaeghe na een gewonnen wedstrijd op straat wordt gezet. Ik vind dat niet correct. Als je als club zo vrij wil zijn om op elk moment van het seizoen je trainer op straat te kunnen zetten, dan moet je het omgekeerd ook accepteren. Maar het is niet zo dat ik hier zit te wachten op mijn volgende club. Helemaal niet.”