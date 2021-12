📷 Bizar incident tijdens rust Antwerp-Standard: Seck gaat woest tekeer en wordt uitgesloten

Tijdens de rust van de wedstrijd Antwerp-Standard is het tot een serieuze discussie ontstaan tussen de spelers van The Great Old en die van de Rouches. Seck ging zelfs zo woest tekeer dat hij werd uitgesloten.

Het is nog niet duidelijk wat de reden is voor het ontstaan van de discussie, maar het was wel duidelijk dat Seck, de centrale verdediger van Antwerp razend was. Verschillende ploegmaats probeerden hem tegen te houden, maar zonder succes. Scheidsrechter Lawrence Visser riep Seck een paar keer tot bij hem, maar de verdediger had er geen oren naar en bleef hevig discussiëren. Visser besloot dan ook om Seck rood te geven, waardoor Antwerp de tweede helft met tien man zal moeten spelen.