Vorig jaar ongenaakbaar, nu in pittige concurrentiestrijd: "Uiteindelijk is het coach die beslist"

Voor Alessio Castro-Montes is het dit seizoen een heel andere jaargang dan vorig seizoen. Maar: elk nadeel heeft zijn voordeel.

Vorig jaar was Alessio Castro-Montes ongeveer de eerste speler die Hein Vanhaezebrouck op zijn wedstrijdblad zette.

De rechtervleugelverdediger speelde zowat alles en was onversaagbaar, tot krampen toe soms. "Ik speelde heel veel en ik had het soms moeilijk met de aaneenschakeling van wedstrijden."

Concurrentiestrijd

Dit seizoen krijgt de winger meer rustmogelijkheden, al dan niet gedwongen: "Het is minder leuk dat ik niet zo vaak speel, maar van de concurrentiestrijd met Samoise kunnen we beiden bijleren."

"Ik speel minder, maar het is aan mij om me te laten zien en uiteindelijk is het de coach die beslist wie zal spelen."