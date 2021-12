Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 18!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Hubert. Hij verloor uiteindelijk wel met KV Oostende, maar redde meermaals de meubelen voor zijn team. Verdediging Achterin hadden we keuze genoeg met heel wat prima prestaties in de organisatie zoals dat dan heet. We kiezen voor goalgetters: Sainsbury, Agbadou en Bessilé zorgden voor een clean sheet én een doelpunt goed voor drie punten. Middenveld Op het middenveld kiezen we opnieuw voor een erg sterke Julien De Sart, die ook scoorde. Hannes van der Bruggen was de metronoom van Cercle Brugge (9 op 9!), Teuma de scorende held van Union op het middenveld en Olsson speelde een heel sterke partij voor Anderlecht. Aanval Voorin kiezen we voor de scorende Zirkzee, die ook veel werkte bij paars-wit. De Ketelaere (1 goal, 1 assist) was matchwinnaar voor Club Brugge, Benson met twee assists als invaller bijna voor Antwerp. Dat levert dan onderstaand elftal op: