Hoe Veljkovic zakenpartners dichtbij kon houden: "Een gehandtekend shirt... Zo raakte hij een gevoelige snaar"

Veel mensen vragen zich af hoe het mogelijk is dat zoveel mensen meestapten in het verhaal van Dejan Veljkovic. De Servische spelersmakelaar had er een eigen systeem voor: hij nam bestuurders in met cadeaus, dure cadeaus.

Zo had hij oog voor details en verzamelde heel wat informatie over zakenpartners. “Veljkovic was erg charmant en galant naar vrouwen en kinderen toe”, vertelt een getuige in Het Nieuwsblad. “Hij noteerde verjaardagen om cadeaus te kunnen geven. Vaak waren dat kleine zaken die voor kinderen toch een grote waarde hadden. Een gehand­tekend shirt van een stervoetballer bijvoorbeeld. Zo kon hij een gevoelige snaar raken.” Ook het verhaal van de Audi met grote korting voor Sebastien Delferière is intussen gekend. “Wil je een auto kopen? Ik ken een garage waar je met korting kan kopen. Vind je mijn kleren mooi? Ik kan je doorverwijzen naar een klerenwinkel. Hou je van reizen? Ik kan je een ­vakantiehuis aan de Adriatische kust aanbevelen.”