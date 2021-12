Burgemeester van Brugge reageert: "Ik heb niks gehoord" en "Racisme kan niet getolereerd worden"

Op sociale media heeft de burgemeester van Brugge, Dirk De fauw, gereageerd op de racistische uitlatingen aan het adres van Vincent Kompany.

"Ik was deze namiddag aanwezig in het Jan Breydelstadion en zat boven de dug-out van Vincent Kompany en zijn staf. Ik heb op geen enkel moment gehoord dat racistische uitspraken werden geroepen aan het adres van Vincent Kompany. Het zullen dus enkelingen zijn die dergelijke uitspraken hebben gedaan en zeker geen grote groep supporters", aldus De fauw.

Hij veroordeelt elke vorm van racisme. "In de volledige stad Brugge en dus ook niet in het Jan Breydelstadion kan enige vorm van racisme getolereerd worden. Ik wil mij dan ook namens de supporters die dergelijke uitspraken doen verontschuldigen tov Vincent Kompany en zijn staf en tegelijk een oproep doen naar alle voetbalsupporters om op geen enkele manier racistische uitlatingen te doen."

Reacties politici

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden was blij met de reactie van Club Brugge. "Goed dat Club Brugge duidelijk communiceert. Terechte reactie van @VincentKompany. Hopelijk kunnen hij en zijn ploeg vanavond in alle rust bekomen. De strijd tegen racisme verdraagt geen compromissen.”

"Racisme is voor idioten. Kuis die voetbaluitwassen nu eindelijk eens op. Op het veld, in de tribune maar ook in de kleedkamers, bij het management, de trainers en de makelaars. Uit respect en liefde voor de sport. #opkuisen", klinkt het bij Theo Francken.

"Ons voetbal is ziek. Er moet dringend iets gebeuren. Ik hou van de sport, maar al die lelijkheid maakt mij kwaad. Het is tijd voor nultolerantie. Geen racisme. Geen fraude. Geen geweld", tweette Kristof Calvo.

Ook Romelu Lukaku reageerde al op het incident. Zijn felle reactie kan je hier nalezen.