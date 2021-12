Standard en Samuel Bastien willen bevestigen in Leuven: "Ons echte gezicht laten zien"

Zondagavond trekt Standard naar Den Dreef in Leuven voor een belangrijk duel met oog op de rest van het seizoen.

Na de zege tegen Antwerp wil Standard nu ook doorpakken tegen OH Leuven: "Op vijf minuten hebben we laten zien dat we grootse dingen kunnen laten zien", aldus Samuel Bastien op een persconferentie voorafgaand aan het duel in Leuven.

Bevestigen

"We willen nu bevestigen tegen Leuven en ons ware gelaat laten zien", is de middenvelder van Standard kristalhelder.

Over zijn eigen prestaties blijft hij kritisch: "Ik ben nog altijd niet tevreden van mezelf. Ik probeer de ploeg te helpen, op welke positie dan ook. Ik voel me hier wel goed, dat wel."