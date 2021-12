Ook KBVB reageert op racismedebat: "Scheidsrechters zijn onze eerste lijn in de strijd"

Zoals we al eerder zeiden: het racismedebat is nu helemaal los nu Vincent Kompany erover gesproken heeft. Het is al veel langer brandend actueel, maar Kompany maakt nu eenmaal dingen los. Ook bij de KBVB...

Bij de Belgische voetbalbond reageerden ze nu ook. “We moeten werk maken van nultolerantie voor dit soort incidenten”, aldus CEO Peter Bossaert bij Het Nieuwsblad. “Maar dat moet gebeuren met een arsenaal aan maatregelen, zowel preventief als repressief. De gouden oplossing bestaat niet, anders hadden we die al lang gevonden." Iedereen is erover eens dat er gestraft moet worden. Maar hoe? "Matchen stilleggen? Dat kan bij ons en was zondag gebeurd als er melding gemaakt was van de feiten. Scheidsrechters zijn dan ook onze eerste lijn in de strijd.”