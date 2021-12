"Opstoot supportersgeweld is uiting van maatschappelijk ongenoegen, racisme staat daar volledig los van"

Supporters die het veld bestormen, vuurpijlen naar elkaar gooien... Wat er de voorbije weken en maanden in de voetbalstadions gebeurde, tart elke verbeelding. Met als triest dieptepunt de racismerel in het Jan Breydelstadion afgelopen zondag.

Je kon er de voorbije maanden gif op innemen dat er wel ergens in Europa supporters op een negatieve manier in de aandacht kwamen. Wat dat betreft behoort België bij de Europese top (sic). Hoe valt deze opstoot te verklaren? Voetbalkrant.com legde zijn oor te luisteren bij Walter Weyns, professor Sociologie van de Universiteit Antwerpen.

“Hooliganisme komt en gaat. Het leek weg, maar is aan een revival bezig. Al denk ik dat de recente gebeurtenissen van geweld veeleer een uit de hand gelopen uitlaatklep zijn voor mensen”, aldus Weyns. "Door de pandemie worden de mensen al maanden beperkt in hun doen en laten. De impact op ons mentale welzijn en gedrag zijn groter dan gedacht."

“Mensen voelen zich al maanden geremd in hun bewegingen en mogelijkheden. De frustraties stapelen zich op, wat leidt tot agressie en grimmigheid. Iets wat we overigens niet alleen in voetbalstadions terugzien. De incidenten die we in de stadions zien, liggen in lijn met het maatschappelijk ongenoegen. De uitingen ervan zijn heel diffuus, waarmee ik bedoel dat ze niet echt concreet zijn. Ze zijn tegen ‘het beleid’, tegen de huidige gang van zaken.”

Remmingen vallen weg

Hoe komt het dat mensen net in een voetbalstadion vaker de neiging hebben om de pedalen te verliezen? Walter Weyns: “In een voetbalstadion reageren mensen emotioneler en vallen er remmingen weg. In een stadion zie je mensen gebaren maken, zingen, roepen… Gedragingen die elders als eigenaardig zouden gepercipieerd worden. De stadionsfeer is tot op zekere hoogte een plek van ontremming.”

“Tegelijkertijd is een stadion een van de meest gecontroleerde situaties. Je wordt overal gefilmd, er zijn stewards en politie. De controle is er groter, precies om het niet uit de hand te laten lopen.”

Oplossing: spelkarakter centraal krijgen

De vraag van een miljoen is hoe we de stroom aan supportersgeweld kunnen gaan indijken. Dé oplossing is er niet, al pleit Walter Weyns ervoor om terug naar de essentie van het voetbal te gaan.

“Voetbal is een spel, dus moeten er manieren gevonden worden om het terug te herwaarderen als spel. Voetbal is een feest, zei men vroeger. Hoe? Gedeeltelijk valt dit op te lossen door repressief op te treden. Zo zou men die Beerschot-supporter bij zijn verstand moeten brengen door hem een poosje uit de stadions te bannen. Al denk ik ook dat het gedrag van spelers ten aanzien van elkaar en de supporters belangrijk is. Zij zijn de voorbeelden en hebben een grote invloed op de fans”, aldus Weyns.

Racisme: “Totaal los zien van corona”

Weyns ziet al deze uitingen van supportersgeweld dus als ‘a sign of the times’. De grote uitzondering hierop zijn de racismerellen, zoals die van afgelopen zondag in het Jan Breydelstadion.

“Racisme moeten we totaal los zien van de huidige leefwereld. Racisme was er voor de pandemie en die is er helaas nu ook nog… Wat zondag in Brugge gebeurde, was een kwestie van persoonlijk viseren. Dat gaat veel verder dan ‘zomaar vuurpijlen in het wilde weg gooien’, dit was echt op enkele individuen gemunt”, besluit Walter Weyns.