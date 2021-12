Transfer op aanraden van Veljkovic, maar opgewacht door kleerkasten: "Dankzij Georges Leekens ben ik daar weggeraakt"

Wim De Coninck had nog verhalen over Dejan Veljkovic te vertellen in De Tribune. Ook in zijn periode als coach van Roeselare kwam hij hem tegen.

Bij Roeselare nam Veljkovic na acht jaar ineens weer contact op en wou hij het goedmaken door hem een speler te bezorgen. Een Servische linksbuiten die in Macedonië speelde. "Ik had een dvd gekregen en daaruit bleek dat de bewuste speler heel snel was. Alleen viel me op dat ook de verdediger die tegen hem speelde van 40 jaar ook heel snel liep. De dvd was anderhalve keer versneld", vertelde De Coninck in de podcast.

Toch ging hij hem bekijken, want de speler zou transfervrij zijn. Groot was zijn verbazing toen Veljkovic en de voorzitter van de club hem opwachtten. "De voorzitter woonde in een kasteel. Geweldig, maar nog voor ik de bekerfinale gezien had waarvoor ik gekomen was, werd ik onder druk gezet om de speler onder contract te leggen."

"De voorzitter was ook omringd door kleerkasten van bodyguards. Ik voelde me erg onveilig. Ik was enorm blij toen ook medewerkers van Lierse en Lokeren, met name Georges Leekens, toekwamen om ook spelers te scouten. Dankzij Georges ben ik daar weggeraakt. Ik heb me nog nooit zo bedreigd gevoeld in mijn leven. Niet door Veljkovic, maar door die entourage. Ik heb me voor die reis laten inpakken door Veljkovic."