CIJFER VAN DE WEEK: 36 - deze JPL-ploeg had het drukste programma tot dusver dit seizoen: "Hopen op een drukke maand maart"

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de wedstrijden die de Belgische teams al moesten spelen dit seizoen. En dan komen we uit bij een verrassende primus. Hoewel?

AA Gent moest heel wat voorrondes doorworstelen om in de Conference League uit te komen en speelde daarin ook zes groepswedstrijden. Ondertussen haalden de Buffalo's ook de kwartfinales van de Beker van België en dus komen ze met de kerstwedstrijd uit op 36.

Druk voorjaar?

Geen enkel team in België doet straffer. "We zijn blij dat er daarna een beetje een rustperiode is, zij het ingekort. En dat we na nieuwjaar een aantal gewone weken hebben", aldus Hein vanhaezebrouck.

Toch willen de Buffalo's ook in 2022 een druk programma als het even kan: "We willen ook door in de Beker van België. Dan wordt maart met de terugronde van de halve finales én ondertussen ook de Conference League heel druk, maar daar hopen we op."