📷 🎥 Deze solidariteitsactie voerde KV Mechelen in het kader van De Warmste Week (en tegen racisme)

Dit jaar is Mechelen de thuishaven van 'De Warmste Week'. Een solidariteitsactie van KV Mechelen kon dan ook niet achterblijven. Zeker niet met de racismerel na Club Brugge - Anderlecht die de voorbije dagen het Belgisch voetbal beroerde.

Om te beginnen ging voor aanvang van de bekerwedstrijd KV Mechelen - Eupen niet enkel de geelrode sjaals en vlaggen de lucht in tijdens You'll Never Walk Alone, maar ook zo veel mogelijk lichtjes. Het zorgde voor een mooi beeld Achter de Kazerne.

Bij het betreden van het veld droegen de spelers een shirt van 'De Warmste Week', met daarop de slogan 'Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen'. Deze shirts kunnen ook gewonnen worden, net als het wedstrijdshirt van Igor de Camargo uit de bekerfinale van 2019, toen KV Mechelen het op de Heizel haalde van AA Gent. Dit kan door KV te sms'en naar 4342. Per sms gaat 1 euro naar de geselecteerde goede doelen.

Uiteraard werden ook enkele boodschappen omtrent de solidariteitsactie omgeroepen. Eén van die boodschappen was uitdrukkelijk dat in het voetbal en in de hele maatschappij absoluut geen plaats is voor racisme, met de nasleep van Club Brugge - Anderlecht in gedachten. Kawtar Ehlalouch en Joris Brys, twee radiopresentatoren van 'De Warmste Week', gaven ook de aftrap van KV Mechelen - Eupen.