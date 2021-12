De kaartenpakker in Noa Lang: geen aanvaller in de grootste Europese competities die zo vaak in het boekje gaat

Het is geen fijn einde van het voetbaljaar geworden voor Noa Lang. Kaarten pakken, dat doet de Nederlander van Club Brugge toch nog al te vaak. Geregeld kreeg hij al een geel karton onder de neus geduwd, na de derby tegen Cercle werd hij voor het eerst dit seizoen uitgesloten.

Na het laatste fluitsignaal borrelde de frustratie bij Lang op, wat hem op zijn elfde gele kaart en een eerste rode kaart van het seizoen kwam te staan. Het Nieuwsblad heeft ontdekt dat in de tien beste competities van Europa geen enkele aanvaller al zo vaak geel kreeg. Doorgaans zijn het middenvelders die de meeste kaarten pakken, blijkt uit de statistieken.

In drie van de zes Champions League-wedstrijden werd een gele kaart voor Lang getrokken: in exact van de helft van de wedstrijden dus. In de competitie ligt zijn gemiddelde net onder de helft, met zeven gele kaarten in twintig wedstrijden.

Geschorst tegen STVV

Daarnaast pakte Lang ook nog een keertje geel in de Supercup in 2021. Als hij bij Club blijft, krijgt hij alleszins de tijd om zich hier eens even over te bezinnen. Lang is geschorst voor de ontmoeting met Sint-Truiden, waardoor hij pas op 23 januari opnieuw in actie kan komen wanneer Club de verplaatsing naar Sclessin maakt.