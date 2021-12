Analisten furieus: "Pro League heeft te lang gewacht", "Dramatisch jaar" en "Wat hebben ze mét gunstregime gedaan in Europa? Niets!"

Een topjaar kunnen we 2021 niet noemen voor het Belgisch voetbal, zoveel is duidelijk. Ook de analisten die het jaar overschouwen hebben dat moeten toegeven.

"De Pro League heeft veel te laat gereageerd op wat er in de maatschappij leeft. Iedereen sukkelt door corona. Mensen verliezen hun job, de horeca gaat toe. En ondertussen krijgen de spelers en clubs een sociaal gunstregime", is Marc Degryse duidelijk in Het Laatste Nieuws.

"Het is een dramatisch jaar voor het voetbal geweest. De Rode Duivels zijn op de sukkel. Er waren de vele schandalen. Het racisme en hooliganisme dat weer oplaait. Enkel AA Gent overwintert in Europa. In godbetert de Conference League."

RSZ

"Ik hoor de clubs zeggen dat ze door de afschaffing van de RSZ-regeling niet meer zullen kunnen concurreren op Europees niveau", vult Filip Dewulf aan.

"Maar kijk naar wat ze dit jaar hebben gepresteerd in Europa. Niets. Ondanks de voordelen die er tot nu wél zijn geweest."