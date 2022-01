Tissoudali ambitieus voor start Africa Cup: "Willen die trofee winnen"

Eerst niet, dan weer wel. Tarik Tissoudali trekt samen met de Marokkaanse selectie naar Kameroen voor de Africa Cup. De aanvaller van AA Gent is alvast ambitieus.

Tissoudali is aan een sterke periode bezig bij AA Gent en dus was een selectie niet veraf. Toch is het voor Tissoudali nog maar de eerste keer dat hij erbij is bij "De Leeuwen van de Atlas". 5 jaar terug had hij het Marokkaanse shirt al eens aan, toen nog bij de U23-ploeg in de kwalificatie voor de Olympische Spelen.

"Het is al 5 jaar geleden dat ik nog eens een shirt van de nationale ploeg heb aangetrokken, het voelt goed aan om er opnieuw bij te horen. Ik heb de voorbije jaren hard gewerkt om dit te bereiken", vertelt Tissoudali bij Soccer 212.

En het doel van Tissoudali is duidelijk: "Ik wil de ploeg helpen en met mijn hart spelen. Ik hoop natuurlijk dat we de Africa Cup kunnen winnen", besluit hij ambitieus.