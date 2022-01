'Onbekende Fransman moet Seraing in 1A houden'

Niet enkel Club Brugge moet op zoek naar een nieuwe coach. Na het vertrek van Jordi Condom ging ook Seraing zonder coach het nieuwe jaar in. Les Métallos zouden de opvolger van Condom intussen beet hebben.

Sudpresse laat weten dat Jean-Louis Garcia (59) voorgesteld zal worden als nieuwe coach van RFC Seraing. Garcia is een Fransman die in zijn trainersloopbaan alleen maar ervaring opdeed in eigen land. Hij was een seizoen actief in de Ligue 1, met Troyes.

Voor het overige verdiende Garcia, een voormalig doelman, zijn sporen in de Ligue 2. Hij was er actief bij SCO Angers, Lens, Châteauroux en Nancy.

Garcia moet Seraing behoeden van degradatie. Op dit moment telt zijn ploeg vier punten achterstand op de veilige zestiende plaats van Zulte Waregem. De eerste opdracht van de nieuwe coach van Seraing wordt meteen een heel lastige klus. Op vijftien januari komt koploper Union op bezoek in het Stade du Pairay.