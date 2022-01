Antwerp op stage zonder de revelatie van de eerste seizoenshelft

Antwerp is met 24 spelers op stage vertrokken naar Portugal. Eén van hun smaakmakers van de eerste seizoenshelft, Manuel Benson, blijft in België na een positieve coronatest.

Manuel Benson en mental coach Rudy Heylen testten positief en zijn er niet bij op stage, weet Het Nieuwsblad. De wedstrijd tegen KV Kortrijk kon vorige week niet doorgaan omwille van 9 positieve gevallen bij Antwerp, maar al deze spelers hebben negatief getest en zijn mee op stage.

De langdurig geblesseerden zoals Nsimba, Coopman en Buta blijven in Antwerpen om verder te revalideren. Quirynen en De Pauw zijn niet mee opgenomen in de selectie voor de stage. Het lijkt dat zij deze winter de club kunnen verlaten. Tot slot is Seck met Senegal actief op de Africa Cup.