Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Lukaku - Rigo - Kozlowski - Avenatti

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 04/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lukaku - Rigo - Kozlowski - Avenatti

OFFICIEEL: Union SG heeft naast Mitoma tweede Japanner in huis na komst van centrale verdediger

Union had al laten blijken dat het zich vooral wil versterken deze transferperiode. Een tweede Japanner binnenhalen, is een eerste stap in die richting. Union verwelkomt de 24-jarige Koki Machida, een nieuwe centrale verdediger. (Lees meer)

OFFICIEEL: Beerschot heeft eerste nieuwkomer beet en neemt jonge Belg over van PSV

Beerschot mag een eerste nieuw gezicht verwelkomen. Van PSV Eindhoven komt de jonge Belgische middenvelder Dante Rigo over. Rigo, een speler voor de centrale as, moet mee proberen om de hekkensluiter alsnog op het hoogste niveau in België te houden. (Lees meer)

Jordan Lukaku kan speelminuten verzamelen in de Serie B bij Vicenza

Terwijl de ene Lukaku aast op een transfer heeft de andere er mogelijks één beet. Zo zou Jordan Lukaku Lazio Roma wel eens kunnen verlaten op uitleenbasis. (Lees meer)

Felipe Avenatti kan wel eens de nieuwe aanvalsleider van Beerschot worden

Beerschot is dringend op zoek naar aanvallende versterking en is zo uitgekomen bij een huurling van Union. Pittig detail, vorig seizoen stond hij nog onder contract bij de grote concurrent Antwerp. (Lees meer)

Kacper Kozlowski kan wel eens de overstap maken van Brighton naar Union

Union kan zich mogelijks versterken via 'grote broer' Brighton & Hove Albion deze winter. (Lees meer)