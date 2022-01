'Anderlecht en Club Brugge gaan voluit voor toptalent van AS Roma'

Club Brugge zit alweer een week achter zijn veren, maar nu zou ook Anderlecht zich opnieuw gemeld hebben voor een echte topspeler.

Bryan Reynolds van AS Roma staat volgens Italiaanse bronnen in de belangstelling van diverse topclubs uit Engeland en België.

Keuzes

RSC Anderlecht houdt rekening met een vertrek van Murillo en wil dus graag een extra optie achter de hand hebben.

Club Brugge van zijn kant ziet ook wel wat in Reynolds en zou in het huurcontract zelfs een aankoopoptie willen opnemen. Wie het zal halen is nog niet helemaal duidelijk.