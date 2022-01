OFFICIEEL: KV Oostende haalt aanvaller op ... in 1B

KV Oostende was nog op zoek naar een aantal interessante profielen in het nieuwe jaar 2022. Een nieuwe wintertransfer is alvast gemaakt.

KV Oostende heeft namelijk Alessandro Albanese aangetrokken. Hij komt over van Waasland-Beveren, beide teams hebben dat nieuws geofficialiseerd. Na Kyle Duncan hebben we nu ook al een tweede wintertransfer beet: flankaanvaller Alessandro Albanese komt over van Waasland Beveren.@GGanaye : Hij past perfect in onze filosofie: jong, gretig en veel progressiemarge. Hij kan een match doen kantelen.



👉 https://t.co/zI9FmpMonb pic.twitter.com/o9pKTZVR3H — KV Oostende (@kvoostende) January 4, 2022 "Hij past perfect in onze filosofie: jong, gretig en veel progressiemarge. Hij kan een match doen kantelen", aldus sterke man Ganaye. Albanese tekende een contract voor 3,5 jaren bij de Kustboys en dus zal de flankaanvaller de komende jaren voor goals moeten zorgen.