Kieran Trippier gaat Atlético Madrid verlaten: rechtsback staat voor terugkeer naar de Premier League

Newcastle United vecht volop tegen de degradatie en met haar nieuwe eigenaars wil de club zich deze maand stevig versterken om toch in de Premier League te kunnen blijven volgend seizoen. Newcastle staat nu ook dicht bij een eerste versterking.

Volgens Fabrizio Romano zou Kieran Trippier namelijk op weg zijn naar Newcastle United. De rechtsback zou niet meer gelukkig zijn in Spanje bij Atlético Madrid. Er zou zelfs al een akkoord bereikt zijn en er zijn ook medische testen aan de gang. Newcastle zou 12 miljoen pond betalen voor de verdediger.

Kieran Trippier deal now sealed. Paperworks have been signed between Newcastle and Atléti, medical to be completed right now and then official statement in place. Here we go confirmed. 🤝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #NUFC



Trippier will be announced as first new signing of Saudi ownership. pic.twitter.com/xeOlwONoLt