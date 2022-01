Colombiaanse vleugelspeler die indruk maakt in Portugese competitie is op weg naar Liverpool

Bij Liverpool gaat het goed dit seizoen, maar toch is de Engelse topclub nog op zoek naar versterkingen. Zo wil de club concurrentie binnenhalen voor de aanvallende spelers Salah, Mané, Jota, Roberto Firmino en Origi.

Volgens verschillende Engelse bronnen zou Liverpool namelijk interesse tonen in Luis Diaz, de Colombiaanse vleugelspeler van FC Porto. Luis Diaz maakte dit seizoen al heel wat indruk in de verschillende competities.

Zo was hij in de Portugese competitie al goed voor 12 doelpunten en 4 assists in 15 wedstrijden en ook in de Champions League kon Diaz al twee keer scoren. Liverpool zal wel heel wat geld op tafel moeten leggen als ze de Colombiaan willen binnenhalen, want FC Porto zou rond de 60 miljoen pond vragen.