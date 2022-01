Nikola Storm werkt aan statistieken bij KV Mechelen en dat wekt interesse: "Niet geneigd om tijdens winter te vertrekken, na seizoen opties bekijken"

Nikola Storm (27) stond lang te boek als een leuke voetballer, maar tegelijkertijd ook iemand die de weg naar doel moeilijk vond. Daar heeft Storm het voorbije jaar komaf mee gemaakt. Met 21 competitiedoelpunten in 2021 doet geen enkele Belg beter.

Op winterstage in Spanje had de aanvaller van KV Mechelen een gesprek met Sporza. Storm gaat alvast niet op zijn lauweren rusten. "Ik hoop dezelfde of nog betere statistieken te halen dan vorig jaar. Het doet deugd om zo'n productief jaar achter de rug te hebben, het is leuk om zo beslissend te zijn. Zeker omdat het zo lang een werkpunt geweest is."

"Het is volgens mij gewoon een kwestie van ervaring. Je wordt daar meer matuur in en je leert situaties beter en beter herkennen. Dat lukt me alsmaar beter."

De goede prestaties van Storm gaan niet onopgemerkt voorbij. Tom Caluwé gaf al aan een buitenlands bod geweigerd te hebben. Ook Nikola Storm zelf maakt geen aanstalten om Malinwa op korte termijn te verlaten. "Ik zit hier goed bij KV Mechelen, dus ik ben niet geneigd om tijdens de winter te vertrekken. Na het seizoen kunnen we wel kijken wat de opties zijn. Onze gezonde ambitie is nu om Play-Off II te halen, maar je moet er altijd het maximale uit proberen te halen. Als de Champions Play-offs mogelijk zijn, dan gaan we daar voor", besluit Storm.