Staat ex-Rouche voor prestigieuze transfer naar AS Roma?

Mergim Vojvoda (26) vertrok in de zomer van 2020 voor 5,2 miljoen euro van Standard naar Torino, waar hij een sterk openingsseizoen speelde. De Kosovaar kwam 26 keer in actie, waarin hij twee keer scoorde en evenveel assists afleverde.

Na een moeilijk seizoen seizoensbegin heeft hij de laatste maanden zijn basisplaats heroverd. Daarbij heeft hij een diepe indruk achtergelaten op José Mourinho. Volgens de Kosovaarse journalist Arlind Sadiku zou AS Roma interesse tonen om Vojvoda in te lijven.

Tussen 2016 en 2020 speelde Megrim Vojvoda 126 wedstrijden in de Jupiler Pro League, voor Moeskroen en Standard.

Jose Mourinho is interested to have Mergim Vojvoda in squad. Roma and Torino are negotiating on a possible Kumbulla - Vojvoda exchange in this transfer window.