Rob Schoofs ligt niet wakker van een transfer en gaat voor andere doelen: "Hoop Europees voetbal af te dwingen"

Rob Schoofs heeft een dijk van een jaar achter de rug. Zodanig dat een transfer geen utopie is. Al zit Schoofs er niet op te wachten, dat zullen ze bij Mechelen graag horen. Liefst vijzelt hij zijn statistieken op en richt hij zich op succes met Malinwa. Op een Europees ticket, bijvoorbeeld.

Rob Schoofs heeft een moeilijke maand achter de rug, erkent hij in een gesprek met HLN op stage. "Ik had problemen met mijn knie, die mij nu nog altijd een beetje last bezorgt. En ik heb ook corona gehad. Zowel ik als mijn vriendin zijn ziek geweest. We hebben daardoor ons dochtertje 10 dagen niet kunnen zien. Tijdens onze quarantaine verbleef ze bij haar grootmoeder, want we wilden haar niet besmetten."

Meer scoren

Schoofs weet voor hoeveel miserie corona zorgt. Wat mag 2022 voor hem brengen? "Naast een goede gezondheid, graag iets meer goals." In Mechelen rekenen ze erop dat hij hoog eindigt in de uitslag van de Gouden Schoen. "Dat is meer iets voor spelers van een topclub, want daar sta je meer in de picture. En als je hoog wil eindigen, moet je ook meer scoren. Dát wil ik de komende maanden doen."

De spelmaker legt ook een ambitieuze doelstelling op tafel. "Ik hoop met KV Mechelen ook Europees voetbal af te dwingen." Een vertrek uit Mechelen is dus niet aan de orde. "Er is vage interesse uit het buitenland, maar niets concreet. Ik heb ook geen behoefte aan een transfer. Het is wel een ambitie om ooit nog eens een stap hogerop te zetten, in België of het buitenland. Maar ik zit goed in Mechelen en push niet voor een transfer."