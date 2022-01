Gentse verdediger is een machine: "Misschien steven ik wel af op een record, zeker op mijn leeftijd"

Michael Ngadeu is een machine. De Kameroense verdediger van AA Gent heeft er al 39 matchen opzitten en dat aantal gaat nog flink oplopen nu hij ook de Africa Cup gaat spelen. "Als we winnen, stop ik als international", geeft hij aan in HLN. Maar met Gent wachten ook nog heel wat matchen.

In maart en mei wil AA Gent in play-off 1 zitten en dat worden ook nog belangrijke matchen. “Uiteraard. Daar gaan we goed mee om moeten gaan, niet alleen ikzelf, maar ook de club. Voor Nieuwjaar heb ik al een bekermatch laten schieten. Als ik te moe word, zal ik de trainer vragen om me wat rust te geven", zegt hij in de krant.

"Maar ik tel de wedstrijden liever niet. Als je daarmee begint, gaat het mentaal ook spelen. Als jij daar niet over begonnen was, had ik mijn matchen niet geteld. Als men me dan op het einde gezegd zou hebben dat ik 70 matchen heb gespeeld hebben, dan zou ik geantwoord hebben: ‘Ah bon?’. Misschien steven ik wel op een record af, zeker op mijn leeftijd. Voor mij is het simpel: voetbal is mijn job. Als ze mij dat vragen, dan speel ik. Er zijn er die graag zouden willen spelen, maar niet aan minuten toekomen. Ik heb geluk.”