Waasland-Beveren probeert zowaar twee ex-Rode Duivels aan te trekken

Wie niet waagt, niet wint. Volgens La Dernière Heure heeft Waasland-Beveren contact gezocht met twee voormalige Rode Duivels om de ploeg te versterken.

Het gaat om Guillaume Gillet en Kevin Mirallas. Gillet is bij Charleroi overbodig geworden en werd al in verband gebracht met een terugkeer naar zijn ex-club FC Luik. Maar Waasland-Beveren heeft zich nu ook in het debat gemoeid.

Ook Kevin Mirallas zou dus benaderd zijn via de nieuwe sportief directeur, Jordi Condom. Mirallas zit al sinds juli vorig jaar zonder ploeg. Waasland-Beveren staat momenteel tweede in 1B op reeds tien punten van Westerlo én met een match meer gespeeld. Ze worden wel op de hielen gezeten door RWDM en Deinze. De tweede in 1B speelt barragematchen met de nummer 17 uit in 1A voor promotie.