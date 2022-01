CIJFER VAN DE WEEK: 3780 - geen speler maakte meer minuten in Belgische competitie in 2021 dan hem

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de speelminuten van spelers in de Jupiler Pro League in 2021. Daarbij zijn het (uiteraard) vooral doelmannen die bovenaan het lijstje staan.

Sinan Bolat staat helemaal bovenaan met maar liefst 3780 speelminuten in 2021 in de competitie, waardoor hij niets miste.

Met Andreas Hanche-Olsen (3650) staat er op twee nog een speler van KAA Gent, Simon Mignolet (3600) vervolledigt het podium.

We geven jullie voor de volledigheid de volledige top-10 mee. D'Arpino en Schoofs grepen er net naast wat dat betreft.