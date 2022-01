Lionel Messi meest bepalende speler van 2021, grote verrassing (ex-Essevee) op drie - en wie zijn de toppers binnen België?

Het jaar 2022 is aangebroken en de eerste wedstrijden staan op het punt van beginnen. Hoog tijd om dus even terug te blikken op 2021. Wie was de meest bepalende speler van het jaar?

Als we het internationaal bekijken, dan is volgens de statistieken alles bij elkaar bekeken Lionel Messi nog steeds de meest bepalende speler van het jaar. Mühren Hij scoorde 43 doelpunten en gaf ook 17 assists, goed voor 60 keer een voet in een doelpunt. Karim Benzema (44 goals, 12 assists) volgt op de tweede plek. De verrassende nummer drie is Robert Mühren, ex-Zulte Waregem. Hij scoorde 42 goals en gaf 9 assists in 2021. Nog in de top-10: Kane (40+7), Moreno (30+17), Lewandowski (39+7), Bruno Fernandes (23+20), Mo Salah (31+11) en dan twee spelers uit de Belgische competitie: Deniz Undav en Paul Onuachu. Undav zorgde voor 28 goals en 10 assists, Onuachu voor 34 goals en 3 assists. Noa Lang (18+17), Hans Vanaken (21+13) en Frey (28+5) vervolledigen de top-5.