Wat denkt Schreuder over hét trio van Club Brugge? "Hij zou zo bij Borussia Dortmund kunnen voetballen"

Charles De Ketelaere, Noa Lang en Hans Vanaken zijn de drie sterkhouders waarrond ook Alfred Schreuder zijn team zal bouwen. De coach van Club Brugge heeft ondertussen al een oordeel over het trio gevormd.

Alfred Schreuder staat nog maar enkele dagen op het oefenveld, maar ook de Nederlander weet dat hij zijn elftal zal moeten bouwen rond de drie sterkhouders. In Het Laatste Nieuws legde hij hen alvast onder de loep.

Over Charles De Ketelaere:

“Hij doet me denken aan Bryan Ruiz, Dusan Tadic en Hakim Ziyech. Ik wil de vergelijking niet maken, maar ik zie dingen in Charles’ denkpatroon die aan Lionel Messi doen denken. Creatieve spelers kunnen iets beslissen in een fractie van een seconde. De Ketelaere heeft die kwaliteit ook.”

“Charles heeft de voorbije dagen laten zien dat hij geniaal kan zijn. Zijn positie? Topspelers zoals Charles, Ruiz, Tadic en Messi kunnen op meerdere posities spelen. Ik wil vooral veranderen dat we niet langer in een systeem denken, maar spelen op basis van de kracht van onze spelers.”

Over Hans Vanaken:

“Vanaken zou zo bij pakweg Borussia Dortmund kunnen meespelen. Ik ben er zeker van dat hij doorheen de jaren genoeg aanbiedingen gekregen heeft. Maar hij blijft liever bij Club Brugge. En daar mogen we blij om zijn, want hij toonde bij de Rode Duivels al dat hij gemakkelijk een hoger niveau aankan. Hij wil zelf prijzen pakken en Champions League spelen met Club Brugge.”

Over Noa Lang:

“Noa had vandaag nog steeds bij AFC Ajax gezeten als hij dat zelf had gewild. Maar hij wou zijn carrière zelf bepalen. Het tekent Lang zijn persoonlijkheid dat hij belangrijk wil zijn voor een team. Maar het moet gezegd: hij heeft zich het voorbije anderhalf jaar ook bij Club Brugge verder kunnen ontwikkelen.”