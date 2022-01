Genk blij: "Dit gaat boost geven om play-off 1 te halen" en "Wintertransfer Onuachu? Kijken wat er nog zal gebeuren"

Bij KRC Genk alleen maar blije gezichten na de Gouden Schoen voor Paul Onuachu. Ook Peter Croonen was een heel gelukkig man.

"Het was onverwacht, maar wel heel verdiend", aldus Peter Croonen bij Het Laatste Nieuws meteen na de uitreiking van de prijs aan Paul Onuachu.

Inhaalrace

"Dit gaat Paul een boost geven en heel Genk in de inhaalrace om play-off 1 te halen", was de sterke man van KRC Genk duidelijk.

Of kan het net helpen om Onuachu in de wintermercato alsnog te slijten? "We zullen zien wat er nog zal gebeuren, maar in de eerste plaats is het nu even genieten."