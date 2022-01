Na mislukt avontuur bij Waasland-Beveren wil hij bij Eindhoven carrière herlanceren: "Niet wat ik ervan verwacht had"

Nadat Matthias Verreth (23) vorig jaar voor een half seizoen werd uitgeleend aan het Deense Kolding, besloot de offensieve middenvelder dit seizoen opnieuw zijn kans te wagen bij Waasland-Beveren. Zes maanden later kiest Verreth voor Eindhoven FC, dat hem transfervrij kon overnemen.

"Het was niet zo dat ik moest vertrekken bij Waasland-Beveren, maar ik had er weinig perspectief op speelminuten", vertelt Verreth aan GVA. "Ik ben jong en wil vooral spelen, hopelijk lukt dat wel bij Eindhoven. Ik ken de Nederlandse tweede klasse. Het is een aantrekkelijke competitie, waarin ik mijn carrière nieuw leven hoop in te blazen."

Verreth belandde in 2019 op de Freethiel. Hij kwam er niet verder dan 33 wedstrijden. "Laten we eerlijk zijn: het is niet geworden wat ik ervan verwacht had. Maar ik ben er wel volwassener geworden. Misschien heb ik mezelf te veel druk opgelegd."

"Soms had ik het beter zijn beloop moeten laten gaan in plaats van mezelf te blijven pushen. Mijn focus ligt nu bij Eindhoven, Beveren is verleden tijd."