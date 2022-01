Gert Verheyen heeft niet veel goeds voor Philippe Clement: "Dat belooft" en "Het kan eigenlijk niet"

Gert Verheyen houdt zijn hart vast van wat er met Philippe Clement bij AS Monaco zal gebeuren.

“Ik zag Monaco in november nog spelen in de Europa League, tegen Sociedad. Dat was best oké, met momenten zelfs goed. Toch werd Niko Kovac ontslagen, omdat hij verloor van PSG. Eén nederlaag in twaalf matchen! Zelfs al sta je zesde, wie zet dan zijn trainer op straat? Dat belooft”, is Gert Verheyen duidelijk in Het Nieuwsblad.

Verheyen volgde de match tegen Nantes, de eerste van Clement. “Kijk, trainers hebben er vaak een handje van weg om hun voorganger nog een veeg uit de pan te geven, genre ‘fysiek is deze ploeg niet in orde.’ Terwijl je dat als buitenstaander niet eens kan zien. Fille mag dat wél zeggen. Zijn ploeg is niet fit. Tegen Nantes speelde Monaco als een uitdovende kaars.”

“Het was niet goed. Voorin misten ze weliswaar Ben Yedder, maar hun aanval oogde echt zwak. En van wat er centraal achterin stond, was ik ook niet zot. Als je die ploeg naar de tweede of derde plaats moet krijgen… Daar is veel werk aan. Ik denk eigenlijk dat het niet kan. Het wordt een héél moeilijke opdracht voor de Fille.”