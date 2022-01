Keert Mile Svilar terug naar Belgische competitie? "Clubs polsten al, maar ..."

Waar speelt Mile Svilar komend seizoen? Het contract van de 22-jarige doelman bij Benfica loopt eind dit seizoen af en een nieuwe club lijkt in de lijn der verwachtingen te liggen. Waar ligt zijn toekomst?

Svilar was als 15-jarige dé grote Belgische doelman van de toekomst, maar kon tot op heden nog niet helemaal doorbreken.

De voorbije jaren zat hij bij Benfica meer op de bank dan hem lief was, nu wil hij opnieuw aan spelen toekomen en lijkt een nieuwe verbintenis in Portugal er niet meer te zullen komen.

Opties

"Mile houdt van het leven in Portugal en vindt Benfica een prachtige club, maar beseft dat het tijd wordt om elders zijn kans te gaan", aldus vader Ratko bij Sporza. "Hij wil dan ook niet bij Benfica blijven. Zijn sportieve toekomst is hier te onzeker - er komen niet genoeg kansen."

"Of we al aanbiedingen kregen? Nog niks concreets, maar clubs uit België en Nederland polsten al. We bekijken rustig alle opties en wachten op de juiste volgende stap voor Mile."