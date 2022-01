Voormalig smaakmaker van Club Brugge en KAS Eupen tekent een nieuw contract bij LA Galaxy

Viktor Vasquez is nog niet van plan om de schoenen aan de haak te hangen. De middenvelder heeft namelijk zijn contract verlengd bij LA Galaxy.

De Spanjaard maakte in het verleden het mooie weer bij Club Brugge, Toronta en Cruz Azul. Zijn laatste Belgisch avontuur liep op en sisser af. Bij KAS Eupen kwam hij niet verder van één wedstrijd waarin hij 13 minuten kreeg. Na nog geen twee maanden trok hij de deur achter zich dicht bij de ploeg uit de Oostkantons.

In maart vorig jaar tekende hij een contract bij LA Galaxy. Daar zijn ze zo tevreden over hem dat zijn contract is verlengd. De voormalige jeugdspeler van FC Barcelona tekent een contract tot het einde van het seizoen 2022 met een optie tot 2023.

In 28 wedstrijden tot dusver voor LA Galaxy kwam hij tot op heden driemaal tot scoren en gaf hij vijf assists.