'Liverpool is uiterst gecharmeerd en komt aankloppen op Jan Breydel'

Heel veel ploegen zijn uiteraard in hem geïnteresseerd, maar nu komen ook de absolute grootmachten aankloppen.

Noa Lang gaf het op het Gala van de Gouden Schoen eigenlijk zelf al min of meer aan: de kans dat hij volgend seizoen nog voor Club Brugge speelt is klein.

Liverpool

En blauw-zwart mag heel wat boden verwachten van geïnteresseerde clubs, want er verscheen de voorbije weken en maanden al heel wat qua geruchten.

Volgens The Athletic mag nu ook Liverpool aan het rijtje met clubs toegevoegd worden, want The Reds zien in de Nederlander een van de mogelijkheden als nieuwe flankspeler.