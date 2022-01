'Deal van Andreas Skov Olsen met Club Brugge lijkt rond, trainer Bologna reageert'

De kans dat Andreas Skov Olsen naar de Jupiler Pro League afzakt lijkt heel groot te worden. Bij Bologna werd hij niet meer opgesteld.

Bologna verloor in de Serie A met 2-1 van Verona. Trainer Mihajlovic stelde Andreas Skov Olsen en Mitchell Dijks, twee internationale transfertargets, al niet meer op.

“Het zijn twee spelers die het hier bij Bologna niet meer naar hun zin hebben en daarom moeten vertrekken”, zei hij over het feit dat het tweetal niet speelde.

“Ik kan geen mensen in het team hebben die zich terugtrekken in tijden van nood”, klonk het nog. Olsen staat heel dicht bij een deal met Club Brugge. De laatste details zouden afgehandeld worden van de deal waarmee om en bij de 5 miljoen euro gemoeid is.