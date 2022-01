Voormalige spits van Zulte Waregem verlaat Atlético Madrid

Ivan Saponjic is geen ploeggenoot meer van Rode Duivel Yannick Carrasco. De spits verlaat Spanje om aan de slag te gaan bij Slovan Bratislava

Ivan Saponjic is geen speler meer van Atlético Madrid. Dit maakte de Spanjaarden vandaag bekend. De Servische spits gaat aan de slag bij Slovan Bratislava in Slovakije. Bij Atlético kwam hij niet verder dan vijf wedstrijden waarin hij niet tot scoren kwam. Hij stond bij de Madrilenen onder contract sinds de zomer van 2019.

In het seizoen 2017-2018 was de aanvaller nog actief op de Belgische velden. Zulte Waregem huurde hem namelijk voor één seizoen van Benfica. Voor Zulte Waregem kwam hij 39 keer in actie waarin hij zevenmaal de netten liet trillen en tot drie assists kwam.